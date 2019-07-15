Дмитрий Медоев: привычной для советских людей "солнечной Грузии" больше нет

Последние события в Грузии говорят о том, что привычной для всех советских людей "солнечной Грузии" больше нет, она закончилась в 1990 году с приходом к власти новых грузинских националистов, заявил министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев в интервью РИА Новости. В этой связи даже скептикам должно стать понятным, что Южная Осетия больше никогда не станет частью Грузии – республика активно развивает свои внешнеполитические связи и считает свои союзнические отношения с Россией историческим выбором осетинского народа. Так, делегация Южной Осетии вылетает в Никарагуа для участия в торжествах по случаю 40-летия Сандинистской революции, также республика планирует открыть посольство в Сирии. В самой Южной Осетии готовятся к открытию представительства самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

— Какие страны сейчас признают Южную Осетию? Были сообщения, что некоторые тихоокеанские государства отозвали свое признание – подтвердилось ли это?

— Первым, кто признал независимость нашей страны, была Российская Федерация. 26 августа мы будем отмечать одиннадцатую годовщину этого исторического для нас акта. Далее последовали признания со стороны Никарагуа, затем Венесуэлы, Науру, Тувалу, Вануату. В 2018 году независимость Южной Осетии была признана Сирийской Арабской Республикой. Мы признательны правительствам этих стран за решение признать независимость Южной Осетии. Это большая честь для нас. Этот список, несомненно, будет расширяться, в этом направлении проводится соответствующая работа.

— Можно ли ожидать новых признаний? В частности, какова позиция по этому поводу Ирана?

— Что касается Ирана, в Осетии считают эту страну близкой исторически и географически. Что немаловажно, как осетинский, так и персидский языки входят в общую иранскую языковую группу индоевропейской семьи языков. У нас много общего в понимании современной геополитики региона, в частности, касательно процессов на Южном Кавказе…

Есть определенные контакты с представителями бизнеса этой страны, учеными и деятелями культуры. И вообще, Иран — стабильно развивающаяся страна, важный игрок в региональной и мировой политике, и, помимо этого, один из центров мировой культуры, территория, где зародились первые формы государственности.

Мы готовы развивать разносторонние связи с нашими соседями – и не только с Ираном, но и странами СНГ, с которыми у нас большой опыт совместного проживания в едином государстве.

— Есть ли в Цхинвале дипломатические миссии других государств, кроме России, готовится ли их открытие?

— В Цхинвале функционируют посольства России, Абхазии, есть официальное представительство Приднестровской Молдавской Республики, вскоре могут появиться миссии ДНР и ЛНР. На всей территории Южной Осетии работает представительство МКК.

Что касается нашего представительства в других странах, отмечу, что Южная Осетия имеет посольство в РФ, Никарагуа и Венесуэле, Абхазии, идет подготовка к учреждению дипломатической миссии в Дамаске. Считаю также уместным сказать о наших представительствах в таких странах, как Турция, Бразилия, Италия. Это направление также развивается и представляет определенный интерес.

— Представителей Южной Осетии пригласили в Никарагуа на празднование 40-летия Сандинистской революции, вы поедете?

— По дипломатическим каналам на имя президента Анатолия Бибилова получено приглашение посетить с визитом Никарагуа, чтобы принять участие 19 июля в праздновании 40-й годовщины Сандинистской революции. Естественно, наша делегация направится в Манагуа – столицу дружественного государства, чтобы поздравить наших друзей в этот важный для всех никарагуанцев день. Я тоже буду в делегации.

— В августе-сентябре этого года в Дамаске пройдет 61-я Дамасская международная ярмарка. Будет ли республика в ней участвовать? Если да, то что покажет?

— С Сирийской Арабской Республикой у нас с самого начала сложились дружеские и деловые отношения. Наши делегации уже несколько раз побывали в этой стране, имеется хороший контакт с представителями государственной власти, бизнес-сообществом этой страны. В этом году мы тоже получили приглашение посетить 61-ю Дамасскую международную ярмарку. В Сирию направится высокая правительственная делегация Южной Осетии, которая примет участие в открытии этой крупнейшей ярмарки. А представители нашего бизнеса представят товары и продукты производства Южной Осетии в специально выделенном для этого павильоне.

— Известна ли дата продолжения женевских дискуссий с участием Грузии? Как вы считаете, есть ли в результате этих встреч прогресс в деле мирного урегулирования? Какие вопросы будут подняты на следующей встрече?

— Женевские дискуссии — единственная международная площадка, где стороны имеют возможность излагать свою позицию по тем или иным вопросам обоюдного интереса. Она важна для Южной Осетии прежде всего тем, что иностранные участники и наблюдатели могут получать информацию о положении дел непосредственно от официальных представителей нашей страны. Последний раунд состоялся 2-3 июля 2019 года. В нем приняли участие делегации республики Южная Осетия, республики Абхазия, Грузии, Российской Федерации, США, а также представители ЕС, ООН и ОБСЕ. Обычно дискуссии проходят в двух рабочих группах: безопасности и по гуманитарным вопросам.

Следует отметить, что на атмосфере встречи негативно отразилась антироссийская истерия в Грузии, непрекращающаяся по сей день. Она достигла немыслимых размеров. В Женеве грузинские участники даже попытались транслировать эту атмосферу с тбилисских улиц на площадку переговоров.

Югоосетинская сторона обратила особое внимание на продолжающееся углубление военного-политического сотрудничества Грузии и НАТО, заметную активизацию военного альянса на территории соседнего государства. Это опасная тенденция, она расценивается нами как прямая угроза безопасности Южной Осетии и региона в целом, тем более что грузинская сторона наотрез отказывается от подписания обязывающего документа о неприменении силы против Южной Осетии. Дискуссии продолжаются, очередной раунд намечен на октябрь 2019 года.

В очередной раз наша делегация осветила проблему, связанную с исторической Восточной Осетией (Труссо, Кобийская котловина, Гудское ущелье) – это территория, переданная Грузинской ССР во время ее пребывания в составе СССР. В связи с этим было обращено самое серьезное внимание к фактам отказа со стороны грузинских властей в допуске осетин-уроженцев этого района к могилам предков. Они не могут получить доступ в свои родовые селения. Это ничто иное, как грубое и циничное нарушение фундаментальных прав человека, о которых они так часто сами говорят.

Мы и впредь будем жестко реагировать на все угрозы, касающиеся нашего единого национального организма. Осетия неделима, равно как и ее национальное пространство, в чьих бы руках временно ее части не находились на данный момент.

С начала ХХ столетия и до начала ХХI века власти Грузии перманентно устраивали в отношении осетин этнические чистки, насильно переселяли их с места на место, в массовом порядке изгоняли с исконных территорий, сопровождая эти действия убийствами. Именно это совсем недавно назвал геноцидом в отношении осетин президент России Владимир Путин, комментируя состояние антироссийской истерии в Грузии.

В будущем году вся Осетия будут отмечать трагическую дату в новейшей истории – 100 лет со дня жестокого геноцида осетин со стороны так называемого правительства "демократической Грузии". Тогда, в 1919-1920 годах, погибло более пяти тысяч мирных жителей, около 40 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате насильственных действий грузинских карателей. В Южной Осетии ничто не забыто, сколько бы лет ни прошло с тех событий. Преступления геноцида не имеют срока давности.

— Как вы оцениваете нынешние протесты в Грузии? Видите ли вы угрозы для республики в связи с последними событиями?

— Не буду касаться крайне гнусной грязи из грузинского телеэфира: надписи на заборах не комментируют. Но с сожалением и вполне определенно можно сказать одно: привычной для всех советских людей Грузии больше нет, она закончилась в 1990 году с приходом к власти новых грузинских националистов. Нацизм, возведенный Михаилом Саакашвили в ранг государственной политики, принес свои плоды в наши дни. Стереотип под названием "солнечная Грузия", которым пользовались жители СССР и в последние годы граждане России, исчез. Маски сброшены, миф о грузинском гостеприимстве и дружелюбии, созданный большей частью советским кинематографом, развенчан. Воистину, как по классику, "на холмах Грузии лежит ночная мгла"…

Я уже обращал внимание и хочу еще раз указать, с кем мы в Южной Осетии имели дело все 70 лет насильственного пребывания в составе советской Грузии. Мы насмотрелись так называемой грузинской демократии и за последние 30 лет. Надеюсь, что теперь даже скептикам стало окончательно ясно, что Южная Осетия никогда больше не будет частью Грузии! Нам с нацистами не по пути.

Союзничество с Россией — исторический выбор осетинского народа, и этот выбор имеет глубокие корни и свою богатую историю. В этом году исполняется 270 лет первому посольству Осетии в Санкт-Петербурге. Именно тогда были заложены основы современных осетино-российских отношений. Современное состояние наших отношений с Российской Федерации в совокупности с формированием общего оборонного пространства обеспечивает для Южной Осетии максимально возможные гарантии государственного суверенитета и безопасности, включая укрепление международных позиций республики и перспективы устойчивого социально-экономического развития.

— Лидер оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" Давид Тархан-Моурави заявил, что не исключает посещения Абхазии и Южной Осетии. Возможно ли это?

— Что касается грузинской оппозиции, все, подчеркиваю, все политические деятели соседней страны свои публичные выступления относительно известного эфира канала "Рустави-2" начинали примерно так: "Мы все знаем, что Россия оккупант, а Путин злейший враг нашей Грузии, но так откровенно не надо было, была создана угроза нового нападения России на Грузию. И еще, извиняться не будем, мы гордая нация", далее по тексту... Это касается и представителей так называемых оппозиционеров, их зажигательные речи мы внимательно слушали со съезда во Дворце спорта в прямой трансляции...

В этой связи у меня возникает вопрос, неужели в Грузии еще остались политические силы, даже совсем карликовые группки, для которых приведенная выше мантра про русских оккупантов неприемлема? Без сомнения, нет! Политическая группа с иным мнением будет жестоко наказана.

О тиражируемых слухах о якобы встречах осетинского официоза с представителями Грузии могу ответственно заявить: кроме женевских дискуссий и формата МПРИ (механизм по предотвращению и реагированию на инциденты — ред.), никогда, ни с кем, ни при каких обстоятельствах никаких встреч не было и быть не может. После того, что позволили себе в Тбилиси с ими же приглашенным в страну гостем — депутатом Госдумы Гавриловым и тем более после последовавших за этим прямых оскорблений президента России, это невозможно. Южная Осетия — цивилизованная страна, где искренне уважают Россию и с огромной симпатией относятся к ее лидеру.

— Приезжают ли в Южную Осетию граждане других стран, кроме России, в частности, с деловыми и туристическими целями? В каком количестве? Есть ли потенциал развития туризма в республике и что для этого нужно делать?

— Да, конечно, Южная Осетия имеет огромный потенциал для развития туризма, рекреационной инфраструктуры. К нам обращаются граждане десятков стран с просьбой посетить нашу страну с ознакомительным визитом. География самая обширная, это и страны Европы, Япония, США, Китай…

— Сборная по футболу Южной Осетии победила этим летом на чемпионате Европы под эгидой ConIFA, который прошел в Нагорном Карабахе. Возможно ли, чтобы следующий турнир прошел на территории республики?

— Несомненно, это был успех. В это время делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым находилась с визитом в Степанакерте. Несколько десятков тысяч граждан Арцаха и гостей из различных стран были участниками этого спортивного праздника. Никто не может запретить такие мероприятия, здесь нет никакой политики. Только спорт.