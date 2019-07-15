Велофестиваль SUMMER VELO CUP 2019 в Коломне станет семейным праздником

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Велофестиваль SUMMER VELO CUP 2019 (welcome.mosreg.ru), который пройдет 20 июля в подмосковной Коломне, станет семейным праздником: программа благотворительного мероприятия будет включать не только велопробег, но и концерты, мастер-классы, а также туристические маршруты по Коломне и Зарайску, сообщает пресс-служба Комитета по туризму Московской области.

Основная дистанция велопробега – 90 километров, она приурочена к 90-летию Московской области. Велосипедисты могут выбрать и другие дистанции: 50 или 30 километров. На самой длинной дистанции пройдет заезд на скорость. В гонке определят двух победителей: среди мужчин и женщин. Они получат призы, кроме того, результаты заезда будут учтены в общем годовом зачете мировой серии шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo.

Все вырученные от вступительных сборов участников средства организаторы направят в фонд "Друзья" на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity. Участвовать в соревновании могут и любители, и профессионалы.

Основными площадками праздника, который откроется велопарадом, станут Коломенский Кремль и центр конькобежного спорта. Для гостей готовят гала-концерт с участием известных исполнителей, в том числе Антона Лаврентьева, Полины Гагариной, группы "Банд’Эрос", тематические мастер-классы, развлечения для детей. Будет организован фуд-корт с большим выбором блюд.