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Велофестиваль SUMMER VELO CUP 2019 в Коломне станет семейным праздником

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВелосипед
Велосипед
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Велофестиваль SUMMER VELO CUP 2019 (welcome.mosreg.ru), который пройдет 20 июля в подмосковной Коломне, станет семейным праздником: программа благотворительного мероприятия будет включать не только велопробег, но и концерты, мастер-классы, а также туристические маршруты по Коломне и Зарайску, сообщает пресс-служба Комитета по туризму Московской области.
Основная дистанция велопробега – 90 километров, она приурочена к 90-летию Московской области. Велосипедисты могут выбрать и другие дистанции: 50 или 30 километров. На самой длинной дистанции пройдет заезд на скорость. В гонке определят двух победителей: среди мужчин и женщин. Они получат призы, кроме того, результаты заезда будут учтены в общем годовом зачете мировой серии шоссейных велосипедных заездов Gran Fondo.
Все вырученные от вступительных сборов участников средства организаторы направят в фонд "Друзья" на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity. Участвовать в соревновании могут и любители, и профессионалы.
Основными площадками праздника, который откроется велопарадом, станут Коломенский Кремль и центр конькобежного спорта. Для гостей готовят гала-концерт с участием известных исполнителей, в том числе Антона Лаврентьева, Полины Гагариной, группы "Банд’Эрос", тематические мастер-классы, развлечения для детей. Будет организован фуд-корт с большим выбором блюд.
27 июня, 17:24
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"Мы приглашаем посетить фестиваль всей семьей. Здесь каждый сможет найти занятие по душе: поучаствовать в заездах, попробовать гастрономические изыски, послушать концертную программу или просто прогуляться по прекрасному историческому центру Коломны", - приводится в сообщении комментарий вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой.
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