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РИА Новости

Роспотребнадзор назвал эпидемиологическую ситуацию в стране стабильной

Вчера, 13:06
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медсестра в прививочном кабинете . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России находится на стабильном уровне, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по итогам работы ведомства в первом полугодии 2019 года.
"В первом полугодии 2019 года деятельность Роспотребнадзора была направлена на обеспечение устойчивой санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, надлежащей защиты прав потребителей, проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения... В ходе заседания коллегии отмечено, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации оценивается как стабильная", - говорится в сообщении.
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Ранее Роспотребназдор заявил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях в РФ тоже стабильна.
В трех районах Иркутской области, находящихся в зоне подтопления, работают 44 прививочные бригады, на 14 июля от гепатита А привито 45,5 тысячи человек, против брюшного тифа – 750 человек, против дизентерии Зонне – 2518. На затопленных территориях " уровни инфекционной заболеваемость находятся в пределах среднемноголетних значений", "групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", сообщал Роспотребнадзор.
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