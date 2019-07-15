Роспотребнадзор назвал эпидемиологическую ситуацию в стране стабильной

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России находится на стабильном уровне, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по итогам работы ведомства в первом полугодии 2019 года.

"В первом полугодии 2019 года деятельность Роспотребнадзора была направлена на обеспечение устойчивой санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, надлежащей защиты прав потребителей, проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения... В ходе заседания коллегии отмечено, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации оценивается как стабильная", - говорится в сообщении.

Ранее Роспотребназдор заявил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях в РФ тоже стабильна.