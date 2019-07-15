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РИА Новости

Росатом изучит перспективы проекта, о котором студент УрФУ рассказал Путину

Вчера, 13:06
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Росатом" изучат с точки зрения перспектив коммерциализации проект студента Уральского федерального университета (УрФУ) Романа Яговитина по получению экологически чистой энергии, сообщил департамент коммуникаций Росатома.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин посетил УрФУ, где встретился со студентами и аспирантами вуза. В ходе встречи студент четвертого курса бакалавриата химического факультета Института естественных наук и математики УрФУ Яговитин рассказал главе государства о своем проекте по созданию прототипов топливных элементов, вырабатывающих экологически чистую энергию, что позволит отказаться от использования углеводородных источников топлива.
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Яговитин попросил президента о поддержке коммерциализации этих технологий. По словам студента, такие разработки может, в частности, использовать Росатом. Путин пообещал, что в ближайшее время Росатом свяжется на эту тему с руководством УрФУ.
В минувшую пятницу в Екатеринбурге специалисты научного дивизиона Росатома и УрФУ в ходе рабочей встречи обсудили технологию, разработанную Яговитиным. Рабочую группу Росатома возглавил генеральный директор управляющей компании научного дивизиона госкорпорации АО "Наука и инновации" Павел Зайцев.
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"Хотел бы отметить, что в Росатоме существуют эффективные механизмы, которые позволяют развивать подобные проекты. Мы давно ведем широкую совместную работу с УрФУ в сфере научных исследований и опытно-конструкторских разработок, накопили большой опыт плодотворного взаимодействия. Предложенный Романом проект будет детально изучен в Росатоме с точки зрения перспектив коммерциализации", - сказал по итогам встречи Зайцев, слова которого цитируются в сообщении.
"Доводить разработку до готового продукта мы будем в рамках комплекса проектов Росатома и оценки их экономической целесообразности", — в свою очередь отметил замдиректора центра по работе с предприятиями УрФУ Александр Черепанов.
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Наука и инновацииКосмос - РИА НаукаУральский федеральный университетРосатомВладимир ПутинРИА Наука
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