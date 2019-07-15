Росатом изучит перспективы проекта, о котором студент УрФУ рассказал Путину

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Росатом" изучат с точки зрения перспектив коммерциализации проект студента Уральского федерального университета (УрФУ) Романа Яговитина по получению экологически чистой энергии, сообщил департамент коммуникаций Росатома.

В прошлый вторник президент России Владимир Путин посетил УрФУ, где встретился со студентами и аспирантами вуза. В ходе встречи студент четвертого курса бакалавриата химического факультета Института естественных наук и математики УрФУ Яговитин рассказал главе государства о своем проекте по созданию прототипов топливных элементов, вырабатывающих экологически чистую энергию, что позволит отказаться от использования углеводородных источников топлива.

Яговитин попросил президента о поддержке коммерциализации этих технологий. По словам студента, такие разработки может, в частности, использовать Росатом. Путин пообещал, что в ближайшее время Росатом свяжется на эту тему с руководством УрФУ.

В минувшую пятницу в Екатеринбурге специалисты научного дивизиона Росатома и УрФУ в ходе рабочей встречи обсудили технологию, разработанную Яговитиным. Рабочую группу Росатома возглавил генеральный директор управляющей компании научного дивизиона госкорпорации АО "Наука и инновации" Павел Зайцев.

"Хотел бы отметить, что в Росатоме существуют эффективные механизмы, которые позволяют развивать подобные проекты. Мы давно ведем широкую совместную работу с УрФУ в сфере научных исследований и опытно-конструкторских разработок, накопили большой опыт плодотворного взаимодействия. Предложенный Романом проект будет детально изучен в Росатоме с точки зрения перспектив коммерциализации", - сказал по итогам встречи Зайцев, слова которого цитируются в сообщении.