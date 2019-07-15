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2019-07-15T13:05Z
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РИА Новости

В ДНР завели дела против пяти украинских командиров после обстрелов

Вчера, 13:05
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" в отношении пяти командиров украинских силовиков после артиллерийских и минометных обстрелов территории ДНР на прошлой неделе, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР "теракт", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
В ведомстве отметили, что уголовные дела возбуждены в отношении пяти украинских командиров, по приказам которых с 8 по 12 июля были обстреляны подконтрольные ДНР Ясиноватая, Горловка, Новоазовский и Тельмановский районы. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
12 июля, 14:46
В ДНР заявили о концентрации сил ВСУ на донецком направлении
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