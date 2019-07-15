В ДНР завели дела против пяти украинских командиров после обстрелов

ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" в отношении пяти командиров украинских силовиков после артиллерийских и минометных обстрелов территории ДНР на прошлой неделе, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что уголовные дела возбуждены в отношении пяти украинских командиров, по приказам которых с 8 по 12 июля были обстреляны подконтрольные ДНР Ясиноватая, Горловка, Новоазовский и Тельмановский районы. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.