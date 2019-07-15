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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В Кремле надеются, что Вышинский выйдет на свободу

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в суде
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в суде
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в суде. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле очень внимательно отлеживают ситуацию с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и надеются, что "лучше рано, чем поздно", он выйдет на свободу.
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что Вышинский по решению суда в понедельник может выйти на свободу.
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"Мы очень внимательно отслеживаем за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского, за судебным процессом. И конечно же, мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно, он выйдет на свободу. Других каких-то комментариев пока не хотел бы давать", - сказал Песков журналистам.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
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Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийДмитрий ПесковУкраинаВ мире
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