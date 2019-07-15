В Кремле надеются, что Вышинский выйдет на свободу

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле очень внимательно отлеживают ситуацию с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и надеются, что "лучше рано, чем поздно", он выйдет на свободу.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что Вышинский по решению суда в понедельник может выйти на свободу.

"Мы очень внимательно отслеживаем за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского, за судебным процессом. И конечно же, мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно, он выйдет на свободу. Других каких-то комментариев пока не хотел бы давать", - сказал Песков журналистам.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.