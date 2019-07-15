Нижегородская Выска вошла в первую десятку моногородов России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Город Выкса в Нижегородской области вошел в топ-10 моногородов РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фонд развития моногородов подвел итоги рейтинга монопрофильных территорий страны в рамках Всероссийского форума развития моногородов в Тольятти в понедельник. В десятку лучших моногородов вошли Выкса Нижегородской области, Павловск Воронежской области, Котовск Тамбовской области, Тутаев Ярославской области, Череповец Вологодской области, Губкин Белгородской области, Тейково Ивановской области, Набережные Челны Республики Татарстан, Глазов Республики Удмуртия, Невинномысск Ставропольского края.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что с 2016 года, когда был дан старт федеральной приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов", по I полугодие 2019 года в Выксе было создано около трех тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за этот период было вложено инвестиций в основной капитал на сумму 39,8 миллиарда рублей.

"Кроме того, в Выксе за последние годы были реализованы яркие событийные мероприятия, в первую очередь, фестиваль новой культуры "Арт-овраг", созданы дендрарий в рамках комплексной реконструкции Парка культуры и отдыха, специализированный центр компетенций по стандартам WorldSkills Russia. В 2019 году планируется направить более 100 миллионов рублей на благоустройство парка культуры "Лебединый рай", проект которого стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Еще около 94 миллионов рублей будет направлено на строительство двух корпусов к действующим детским садам", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Губернатор напомнил, что Нижегородская область планирует активно участвовать в разработке новой программы поддержки моногородов, которых в стране более 300.