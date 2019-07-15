В комитете Госдумы поддержали идею запретить фотосессии с дикими животными

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В действующем законодательстве есть нормы, через которые можно привлекать к ответственности за фотосессии с дикими животными, но если Мосгордума введет отдельный запрет в региональном законодательстве, как это уже сделали ряд регионов РФ, то у московских властей появится дополнительный механизм борьбы с такими нарушениями, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мосгордума планирует подготовить законодательную инициативу, которая будет предусматривать наказание за организацию и проведение фотосессий с дикими животными.

"На самом деле, фактически этот правовой механизм сейчас создан. Это реализуется следующим образом. Первая норма - это незаконное предпринимательство, поскольку эти фотографы это делают без всяких правовых оснований. То есть любой полицейский подходит просто и сразу заводит административное дело о незаконном предпринимательстве", - сказал Бурматов.

"Второе - сейчас принят подзаконный акт о запрете содержания животных. Как правило, для фотографирования используются именно тигры, леопарды или львята. Этот человек где-то содержит это животное, он же его не в зоопарке взял, они все где-то в квартирах живут. Можно точно так же фиксировать нарушения об ответственном обращении с животными", - добавил он.

Кроме того, по его словам, таких фотографов можно привлекать за содержание животного в ненадлежащих условиях, что подпадает под 245 статью УК о жестоком обращении. "А они (животные) все в ненадлежащих условиях: на солнцепеке, под транквилизаторами и так далее", - сказал глава думского комитета.

По его мнению, проблема заключается в том, что полицейские, как правило, просто не привлекают к ответственности за подобные нарушения, так как этот бизнес приносит большие доходы. "Часто там просто идет крышевание точек со стороны тех, кто должен это пресекать", - сказал Бурматов.