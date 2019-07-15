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РИА Новости

Матвиенко: у властей нет намерений вводить новые ограничения в интернете

Вчера, 12:57
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 июл - РИА Новости. У правительства и парламента РФ нет намерений вводить новые ограничения для россиян в интернете, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Хочу заверить - никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет", - сказала она, обращаясь к участникам всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Матвиенко отметила, что сохраняются только нынешние ограничения, запрещающие сайты, которые способствуют распространению терроризма, экстремизма, наркоторговли, а также порносайты.
Что касается закона о защите рунета, то он был принят исключительно для защиты России от кибератак, заявила спикер СФ.
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"Закон о защите интернета - это зашита от киберугроз. Мы его приняли только для того, чтобы защитить наше общество от возможных угроз, которые несут кибератаки", - сказала Матвиенко.
"Истерия "опять запрещают" не всегда соответствует действительности", - добавила она.
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