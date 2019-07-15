Матвиенко: у властей нет намерений вводить новые ограничения в интернете

СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 июл - РИА Новости. У правительства и парламента РФ нет намерений вводить новые ограничения для россиян в интернете, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Хочу заверить - никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет", - сказала она, обращаясь к участникам всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".

Матвиенко отметила, что сохраняются только нынешние ограничения, запрещающие сайты, которые способствуют распространению терроризма, экстремизма, наркоторговли, а также порносайты.

Что касается закона о защите рунета, то он был принят исключительно для защиты России от кибератак, заявила спикер СФ.

"Закон о защите интернета - это зашита от киберугроз. Мы его приняли только для того, чтобы защитить наше общество от возможных угроз, которые несут кибератаки", - сказала Матвиенко.