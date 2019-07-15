СК проверит смерть девушки, пришедшей на массаж в московскую клинику

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Тело девушки обнаружили в кабинете медицинского центра в Москве, куда она пришла на массаж лица, организована доследственная проверка, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Отмечается, что 14 июля в кабинете медицинского центра, расположенного по улице Кастанаевской, обнаружено тело девушки 1989 года рождения, при осмотре в области лица и туловища обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", - сообщила Иванова.

По ее словам, в ходе опроса медицинский работник, арендующая кабинет, пояснила, что девушка пришла к ней на массаж лица, другие процедуры ей не проводились. "Со слов родственников, несколькими днями ранее девушка также обращалась к другим специалистам для проведения различных косметологических процедур", - пояснила Иванова.