АТОР: в Турции курортам побережья Эгейского моря пожары не угрожают

Курортный поселок Олу Дениз в провинции Мугла на Юго-Западе Турции

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Власти Турции сообщают о том, что ситуация с лесными пожарами в провинции Мугла на юго-западе страны находится под контролем. Огонь не угрожает населенным пунктам и популярным туристическим курортам на побережье Эгейского моря,



Высокие температуры и сильный ветер стали причинами лесных пожаров в турецкой провинции Мугла. Власти Турции сообщают о том, что ситуация с лесными пожарами в провинции Мугла на юго-западе страны находится под контролем. Огонь не угрожает населенным пунктам и популярным туристическим курортам на побережье Эгейского моря, сообщает АТОР.Высокие температуры и сильный ветер стали причинами лесных пожаров в турецкой провинции Мугла.

По сообщению властей, многие очаги возгорания локализованы, сейчас пожары не угрожают населенным пунктам и курортам.

"Нет случаев повреждения туристической инфраструктуры. Погибла часть живой природы, мы сожалеем об этом. Осенью в провинции Мугла будут высаживаться новые леса", - заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Информацию о том, что огонь не угрожает курортам Эгейского побережья Турции, подтверждают и туроператоры. По их данным, максимум неудобств, которые могут испытать туристы, это запах гари и дыма - сильный ветер разносит его на большие расстояния.