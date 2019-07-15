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РИА Новости
Туризм

АТОР: в Турции курортам побережья Эгейского моря пожары не угрожают

Вчера, 19:32
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКурортный поселок Олу Дениз в провинции Мугла на Юго-Западе Турции
Курортный поселок Олу Дениз в провинции Мугла на Юго-Западе Турции
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Власти Турции сообщают о том, что ситуация с лесными пожарами в провинции Мугла на юго-западе страны находится под контролем. Огонь не угрожает населенным пунктам и популярным туристическим курортам на побережье Эгейского моря, сообщает АТОР.

Высокие температуры и сильный ветер стали причинами лесных пожаров в турецкой провинции Мугла.
По сообщению властей, многие очаги возгорания локализованы, сейчас пожары не угрожают населенным пунктам и курортам.
"Нет случаев повреждения туристической инфраструктуры. Погибла часть живой природы, мы сожалеем об этом. Осенью в провинции Мугла будут высаживаться новые леса", - заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
Информацию о том, что огонь не угрожает курортам Эгейского побережья Турции, подтверждают и туроператоры. По их данным, максимум неудобств, которые могут испытать туристы, это запах гари и дыма - сильный ветер разносит его на большие расстояния.
Отдыхающих не переселяют из отелей - вся инфраструктура работает в обычном режиме, экскурсии проводятся по запланированному графику.
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