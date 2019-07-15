На востоке ДР Конго убили двух сотрудников сети по борьбе с Эболой

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Неизвестные убили двух сотрудников сети по борьбе с распространением вируса Эбола на востоке Демократической республики Конго, сообщает издание Mediacongo со ссылкой на минздрав страны.
Оба активиста, мужчина и женщина, были убиты и ограблены в ночь на воскресенье в своих домах в провинции Северное Киву.
По данным минздрава, погибшие получали угрозы в свой адрес с декабря 2018 года. Не исключается, что они могли стать жертвами других местных жителей, которые завидовали трудоустройству соседей.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. По данным минздрава страны, число погибших превысило 1,6 тысячи человек.
18 января, 04:25В Мексике похитители топлива убили сотрудника полиции