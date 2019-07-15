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2019-07-15T12:48Z
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РИА Новости

В Азербайджане назвали предварительные причины ЧП у дворца Шекинских ханов

Вчера, 12:48
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БАКУ, 15 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала результаты предварительного расследования падения ветки дерева во дворе дворца Шекинских ханов, в результате которого пострадали 19 человек, в том числе двое россиян.
Девятнадцать человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории резиденции Шекинских ханов в Азербайджане в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Азербайджана. Позже в ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадали двое россиян, пять сирийцев. Их состояние стабильное. Ситуацию взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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"Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, взяли образцы упавших веток, прочие вещественные доказательства, получили мнение специалистов. Установлено, что с дерева высотой 34 метра упала растущая на высоте 21 метра ветка диаметром полметра. В время падения она сломала растущую на высоте 17 метров ветку меньшего диаметра и вместе с ней упала на землю. По мнению специалистов, причиной этого стала плохая погода – сильный ветер (8-12 метров в секунду), а также выпадение 14 июля в течение 3-х часов 54% (32 миллиметра) месячной нормы осадков", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Генпрокуратуры.
По данным ведомства, "сломавшаяся ветка была здоровой, не высохшей", также назначены судебно-биологическая и прочие экспертизы для изучения вопроса вирусных или бактериологических процессов в дереве с привлечением специалистов министерства экологии и природных ресурсов республики.
"Расследование продолжается", - добавили в ведомстве.
Дворец Шекинских ханов - один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Дворец был построен в 1761-1762 году, как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Генпрокуратура АзербайджанаИльхам АлиевАзербайджанВ мире
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