В Азербайджане назвали предварительные причины ЧП у дворца Шекинских ханов

БАКУ, 15 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала результаты предварительного расследования падения ветки дерева во дворе дворца Шекинских ханов, в результате которого пострадали 19 человек, в том числе двое россиян.

Девятнадцать человек пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории резиденции Шекинских ханов в Азербайджане в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Азербайджана. Позже в ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадали двое россиян, пять сирийцев. Их состояние стабильное. Ситуацию взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, взяли образцы упавших веток, прочие вещественные доказательства, получили мнение специалистов. Установлено, что с дерева высотой 34 метра упала растущая на высоте 21 метра ветка диаметром полметра. В время падения она сломала растущую на высоте 17 метров ветку меньшего диаметра и вместе с ней упала на землю. По мнению специалистов, причиной этого стала плохая погода – сильный ветер (8-12 метров в секунду), а также выпадение 14 июля в течение 3-х часов 54% (32 миллиметра) месячной нормы осадков", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Генпрокуратуры.

По данным ведомства, "сломавшаяся ветка была здоровой, не высохшей", также назначены судебно-биологическая и прочие экспертизы для изучения вопроса вирусных или бактериологических процессов в дереве с привлечением специалистов министерства экологии и природных ресурсов республики.

"Расследование продолжается", - добавили в ведомстве.