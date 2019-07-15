В Красноярском крае рассказали подробности борьбы с лесными пожарами

КРАСНОЯРСК, 15 июл - РИА Новости. Большая часть лесных пожаров в Красноярском крае зафиксирована в труднодоступной зоне региона, сообщает региональный Минлесхоз.

В данный момент локализовано шесть пожаров на площади чуть более 11 тысяч гектаров. На тушении работают 1100 человек и около ста единиц техники. В крае действует режим ЧС. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда Северо-Енисейского и Эвенкийского районов находится под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 44 лесных пожара на площади 209 тысяч гектаров.

"По оперативной информации, в авиационной и наземной зонах зарегистрированы 36 лесных пожаров – в Енисейском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Абанском и Уярском районах – на общей площади 64,7 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне", - говорится в сообщении.

В субботу региональное управление МЧС сообщило о смоге в ряде городов и районов Красноярского края, в том числе в Красноярске из-за лесных пожаров в соседней Иркутской области. В воскресенье региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 в Красноярске превышает гигиенический норматив до 1,6 раз. В понедельник МЧС заявило о рассеивании дыма, а Роспотребнадзор сообщил об отсутствии превышений гигиенических нормативов по содержанию вредных веществ в атмосферном воздухе Красноярска.