Глава Мосгоризбиркома готов принять всех кандидатов в депутаты МГД

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов готов в понедельник принять всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией в качестве кандидатов.

"Сегодня понедельник, рабочий день, все, кто хочет, может прийти. Я их всех приму, ну вот уже полдня прошло, пока никто не приходил. Если придут, я их приму", - сказал Горбунов в эфире радиостанции "Эхо Москвы"

Ранее заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии 16 июля.

В воскресение прошла несанкционированная акция ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.

Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции ранее сообщил РИА Новости, что организаторы мероприятия 14 июля не уведомляли власти о проведении такой встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.