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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Глава Мосгоризбиркома готов принять всех кандидатов в депутаты МГД

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов готов в понедельник принять всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией в качестве кандидатов.
"Сегодня понедельник, рабочий день, все, кто хочет, может прийти. Я их всех приму, ну вот уже полдня прошло, пока никто не приходил. Если придут, я их приму", - сказал Горбунов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Ранее заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии 16 июля.
В воскресение прошла несанкционированная акция ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
14 июля, 13:50
В СПЧ не видят оснований для проведения акции кандидатами в МГД
Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции ранее сообщил РИА Новости, что организаторы мероприятия 14 июля не уведомляли власти о проведении такой встречи, что является нарушением закона о митингах. Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредила и прокуратура.
Во время митинга сотрудники полиции неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники несогласованной акции начали скандировать лозунги и отказываться покидать сквер у здания избиркома. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. В результате полиция задержала 25 человек.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомВалентин ГорбуновМосковская городская думаМоскваПолитика
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