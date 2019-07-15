В Турции приземлился еще один самолет с компонентами С-400

АНКАРА, 15 июл — РИА Новости. Минобороны Турции сообщило в понедельник о прибытии девятого самолета с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме. В рамках этого процесса приземлился девятый самолет на авиабазе Мюртед", — говорится в пресс-релизе.

Сколько всего самолетов потребуется для переброски имущества из состава С-400, не уточняется.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.