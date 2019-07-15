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РИА Новости

В Турции приземлился еще один самолет с компонентами С-400

Вчера, 12:44
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© Минобороны РФПоставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции. 15 июля 2019
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции. 15 июля 2019
© Минобороны РФ
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции. 15 июля 2019
АНКАРА, 15 июл — РИА Новости. Минобороны Турции сообщило в понедельник о прибытии девятого самолета с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
"Доставка элементов С-400 продолжается в запланированном режиме. В рамках этого процесса приземлился девятый самолет на авиабазе Мюртед", — говорится в пресс-релизе.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Вчера, 12:08
Как США "переживут" сделку Турции по С-400? Мнение экспертаТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции. О том, как это может повлиять на отношения Анкары и Вашингтона, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Борис Долгов.
Сколько всего самолетов потребуется для переброски имущества из состава С-400, не уточняется.
Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера России Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
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Минобороны ТурцииС-400 «Триумф»ТурцияВ мире
Популярные комментарии
А где-то за лужей тихо плачет самая исключительная нация на земле... Да, мы можем... Мы и Гитлера до самоубийства довели.
15 июля, 13:45
Клоун на троне
6120001
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