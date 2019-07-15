В Красноярском крае выплатили около 3,5 млн рублей пострадавшим от паводка

КРАСНОЯРСК, 15 июл - РИА Новости. Жителям восточных районов Красноярского края, пострадавшим от паводка, перечислено около 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального минсоцполитики со ссылкой на замглавы ведомства Дениса Богданова.

"Перечислено около 3,5 миллиона рублей по 605 заявлениям от граждан из восточных районов края. Эти выплаты производятся в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан", - цитирует пресс-служба Богданова.

Ранее краевые власти сообщили, что все пострадавшие от паводка семьи получат максимально возможную выплату из резервного фонда - 50 тысяч рублей - вне зависимости от утраты имущества. Кроме того, жители могут рассчитывать на получение 10 тысяч рублей - единовременной адресной помощи из-за трудной жизненной ситуации. В минсоцполитики края сообщили, что 22 семьи из Канска в ближайшее время получат по 50 тысяч рублей. По остальным заявлениям граждан, утратившим имущество, продолжают работать специальные комиссии.

Также помощь будет оказана потерявшим в паводке урожай с приусадебных участков. Организован прием заявок на обеспечение пострадавших древесиной для строительства, ремонта, реконструкции и отопления домов.