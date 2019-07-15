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РИА Новости
Тамбовская область

На ТОСЭР "Котовск" займутся переработкой отходов нефтепродуктов

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкВиды Тамбова
Виды Тамбова
© РИА Новости / Александр Устинов
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ТАМБОВ, 15 июл - РИА Новости. Инвестпроект по переработке отходов нефтепродуктов стоимостью 75 миллионов рублей будет реализован в ТОСЭР "Котовск" в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"ООО "Геотехнологии" реализует проект переработки дизельного топлива, мазута и других отходов нефтепродуктов. Этот резидент ТОСЭР использует разработки одного из российских вузов. Производство, основанное на отечественной платформе, будет решать не только задачи утилизации вредных отходов, но и сохранения экологии Центральной России. Предприятие планируется открыть в августе. По мнению экспертов, аналогичной переработки сегодня нет нигде", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что предприятие по переработке отходов нефтепродуктов - один из самых крупных инвестпроектов в "Котовске". Другие предприятия-резиденты ТОСЭР заканчивают предпроектную подготовку и начинают осваивать капвложения. Всего в 2019 году в рамках реализации инвестпроектов здесь планируется создать 240 постоянных рабочих мест. Объем капитальных вложений составит около двух миллиардов рублей.
При этом, отметил представитель пресс-службы, региональные власти выдвигают определенные требования к резидентам по количеству создаваемых рабочих мест, объемам инвестиций и уровню зарплаты.
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"ТОСЭР "Котовск" следует курсом, заданным губернатором Александром Никитиным. Среди приоритетов – развитие высокотехнологичных производств, переработка местного сырья, привлечение инвесторов в агросферу. Уже можно говорить о формировании определенных профилей на трех локациях ТОСЭР. Резиденты с проектами химической переработки и приборостроения выбрали территорию бывшего лакокрасочного завода, одноименный индустриальный парк востребован переработчиками сельхозсырья, а в черте города развивается производство потребительских товаров", - уточнил собеседник агентства.
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