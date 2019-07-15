На ТОСЭР "Котовск" займутся переработкой отходов нефтепродуктов

ТАМБОВ, 15 июл - РИА Новости. Инвестпроект по переработке отходов нефтепродуктов стоимостью 75 миллионов рублей будет реализован в ТОСЭР "Котовск" в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"ООО "Геотехнологии" реализует проект переработки дизельного топлива, мазута и других отходов нефтепродуктов. Этот резидент ТОСЭР использует разработки одного из российских вузов. Производство, основанное на отечественной платформе, будет решать не только задачи утилизации вредных отходов, но и сохранения экологии Центральной России. Предприятие планируется открыть в августе. По мнению экспертов, аналогичной переработки сегодня нет нигде", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что предприятие по переработке отходов нефтепродуктов - один из самых крупных инвестпроектов в "Котовске". Другие предприятия-резиденты ТОСЭР заканчивают предпроектную подготовку и начинают осваивать капвложения. Всего в 2019 году в рамках реализации инвестпроектов здесь планируется создать 240 постоянных рабочих мест. Объем капитальных вложений составит около двух миллиардов рублей.

При этом, отметил представитель пресс-службы, региональные власти выдвигают определенные требования к резидентам по количеству создаваемых рабочих мест, объемам инвестиций и уровню зарплаты.