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РИА Новости
Туризм

Испания возобновит авиасообщение с египетским курортом Шарм-эш-Шейх

Вчера, 17:07
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Египте
Ситуация в Египте
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Испания восстановит прямое авиасообщение с Южным Синаем. По мнению египетских властей, это решение должно "послужить примером" для России и Великобритании, сообщает АТОР.
МИД Испании изменил свои рекомендации по посещению Египта, отменив запрет на поездки в Шарм-эш-Шейх, введенный в конце 2015 года. По мнению испанских властей, ситуация с безопасностью на этом курорте аналогична той, что существует на других туристических направлениях Египта, включая Луксор, Асуан, Каир, Александрию.
По информации египетских СМИ, правительство Испании сняло запрет по Шарм-эш-Шейху после июньского визита делегации своего посольства на Южный Синай. По данным египетской стороны, испанские дипломаты "стали свидетелями реализации многочисленных мер безопасности со стороны правительства Египта, а также улучшения базовой инфраструктуры туризма".
По мнению источников в министерстве туризма Египта, на которые ссылаются местные СМИ, решение Испании вернуться в Шарм-эш-Шейх должно "помочь другим странам, в первую очередь - России и Великобритании, пересмотреть свои предыдущие решения о запрете полетов на этот курорт".
Как сообщалось ранее, российские власти считают одним из главных условий восстановления полноформатного авиасообщения с Египтом соблюдение высоких стандартов безопасности.
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