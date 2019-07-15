Испания возобновит авиасообщение с египетским курортом Шарм-эш-Шейх

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Испания восстановит прямое авиасообщение с Южным Синаем. По мнению египетских властей, это решение должно "послужить примером" для России и Великобритании, Испания восстановит прямое авиасообщение с Южным Синаем. По мнению египетских властей, это решение должно "послужить примером" для России и Великобритании, сообщает АТОР.

МИД Испании изменил свои рекомендации по посещению Египта, отменив запрет на поездки в Шарм-эш-Шейх, введенный в конце 2015 года. По мнению испанских властей, ситуация с безопасностью на этом курорте аналогична той, что существует на других туристических направлениях Египта, включая Луксор, Асуан, Каир, Александрию.

По информации египетских СМИ, правительство Испании сняло запрет по Шарм-эш-Шейху после июньского визита делегации своего посольства на Южный Синай. По данным египетской стороны, испанские дипломаты "стали свидетелями реализации многочисленных мер безопасности со стороны правительства Египта, а также улучшения базовой инфраструктуры туризма".

По мнению источников в министерстве туризма Египта, на которые ссылаются местные СМИ, решение Испании вернуться в Шарм-эш-Шейх должно "помочь другим странам, в первую очередь - России и Великобритании, пересмотреть свои предыдущие решения о запрете полетов на этот курорт".