Специалистов, приехавших восстанавливать Тулун, поселят в купейных вагонах

ИРКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Специалистов, прибывающих в Тулун Иркутской области на восстановление после паводка, из-за нехватки арендного жилья расселят в двух вагонах-купе, специально направленных туда "Российскими железными дорогами", сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ РФ.

"По поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко государственная корпорация "Российские железные дороги" направила два вагона-купе в город Тулун Иркутской области, где введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с паводком", - говорится в сообщении.

По словам приехавшего в Тулун руководителя оперативной группы правкомиссии по ликвидации ЧС, первого замминистра строительства и ЖКХ РФ Леонида Ставицкого, на подтопленные территории для восстановления едут люди со всей страны - инженеры, строители, военные, представители различных государственных ведомств и частных компаний, СМИ.

"Их негде размещать. Тот фонд арендного жилья, который имеется, значительно возрос в цене и его недостаточно. Поэтому была достигнута договоренность с главой РЖД Олегом Белозеровым о предоставлении двух вагонов-купе в Иркутскую область", - цитирует пресс-служба Ставицкого.

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Уточняется, что в настоящее время организуется подвоз воды к железнодорожному лагерю, питание, ряд санитарных вопросов.