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РИА Новости

МАК создал комиссию по расследованию жесткой посадки Robinson в Подмосковье

Вчера, 12:34
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CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
Вертолет Robinson. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета Robinson в Подмосковье, сообщается на сайте МАК.
Ранее представитель регионального главка МЧС сообщил РИА Новости, что возле деревни Барская жестко сел вертолет Robinson, по предварительным данным, два человека погибли.
Первый вице президент организации Сергей Минигулов и ее ответственный секретарь Анна Зверева сообщили РИА Новости, что при жесткой посадке вертолета в Подмосковье погиб президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
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Межгосударственный авиационный комитетМосковская областьПроисшествия
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