МАК создал комиссию по расследованию жесткой посадки Robinson в Подмосковье

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета Robinson в Подмосковье, сообщается на Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета Robinson в Подмосковье, сообщается на сайте МАК.

Ранее представитель регионального главка МЧС сообщил РИА Новости, что возле деревни Барская жестко сел вертолет Robinson, по предварительным данным, два человека погибли.

Первый вице президент организации Сергей Минигулов и ее ответственный секретарь Анна Зверева сообщили РИА Новости, что при жесткой посадке вертолета в Подмосковье погиб президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин.