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РИА Новости

В "Везет" прокомментировали сделку с "Яндекс.Такси"

Вчера, 12:32
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЯндекс Такси
Яндекс Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сделка группы компаний "Везет" с "Яндекс.Такси" не нарушает условий предоставления займа от Mail.ru Group (MRG), заявили РИА Новости в пресс-службе "Везет".
Ранее в понедельник "Яндекс.Такси" объявило о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России, и планах развивать такси в регионах страны. После этого в MRG заявили, что интернет-компания по условиям соглашения о выдаче "Везет" конвертируемого займа обладает правом вето в вопросах отчуждения активов группы, и согласия на ее сделку с "Яндекс.Такси" пока не давала.
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"Мы не нарушаем условий предоставления займа этой сделкой. Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с Mail.ru Group", - сказали в пресс-службе "Везет".
Mail.ru Group и группа "Везет" в июне 2018 года заключили соглашение о займе с правом конвертации в акции агрегатора такси. Его размер и условия не раскрывались, вместе с тем гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев отмечал, что данная инвестиция соответствует ее стратегии в отношении рынка такси - интеграция в сервисы, прежде всего в социальные сети, без консолидации. До этого, в апреле 2018 года, интернет-компания впервые вышла на этот рынок, инвестировав в онлайн-сервис такси "Сити-Мобил" 14 миллионов долларов и получив в нем 31%.
"Яндекс", напротив, идет по пути консолидации и в феврале 2018 года завершил объединение с Uber бизнесов онлайн-заказа поездок в России и странах СНГ в компанию MLU B.V., которая работает под брендами "Яндекс.Такси", Uber и Yango. А ранее в понедельник "Яндекс" объявил, что эта компания покупает программное обеспечение и колл-центры группы "Везет", и после закрытия сделки водители и таксопарки Rutaxi и "Везет" перейдут на единую технологическую платформу "Яндекс.Такси".
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Группа компаний "Везет" была создана в мае 2017 года в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (бренды "Сатурн" и RedTaxi) и Rutaxi (бренды "Лидер" и "Везет"). Компания работает в 123 городах России, а также в Казахстане и Чехии.
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ГК "Везет"Яндекс.ТаксиMail.Ru GroupРоссияЭкономика
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