"Союзмультфильм" учредил Ассоциацию по развитию детского и молодежного кино

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ассоциация по развитию детского и молодежного кино, учрежденная "Союзмультфильмом", займется разработкой новых проектов и будет способствовать созданию условий для производства детских, молодежных фильмов и позитивного контента, сообщает пресс-служба студии.

Как сообщили в студии, президентом Ассоциация по развитию детского и молодежного кино назначили руководителя образовательной организации "Союзмультклуб" и основателя "Академии развития детского кино и телевидения" Алексея Покровского.

"Ассоциация детского и молодежного кино консолидирует усилия и будет способствовать созданию условий для производства детских, молодежных фильмов и позитивного контента. Это целый комплекс мер, включающий в себя привлечение инвесторов, помощь в получении финансовой поддержки, поддержку специалистов и предпринимателей, работающих в сфере кинематографии, содействие в реализации социально-экономических программ в области отечественной кинематографии, объединение ресурсов, включая кинопроизводство и продвижение национальных детских и молодежных фильмов", - сказал Покровский, чьи слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что Ассоциация уже разрабатывает несколько проектов. Кроме того, организация планирует учредить ежегодную Национальную премию в области детского и молодежного кино и телевидения, проводить собственный питчинг проектов, учредить онлайн-кинотеатр детского и молодежного кино.

По словам председателя правления "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой, на данный момент детский и подростковый контент четко не сегментирован, но потребность в производстве качественного контента в этой сфере существует.