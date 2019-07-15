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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом в Якутии

Вчера, 12:28
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© Фото : ГИБДД РФДТП на автодороге "Вилюй" в Якутии
ДТП на автодороге Вилюй в Якутии
© Фото : ГИБДД РФ
ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Прокуратура в Якутии проводит проверку обеспечения безопасности пассажирских перевозок после ДТП на федеральной автомобильной дороге "Вилюй", в которой погибли три человека, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По поручению прокуратуры Республики Саха (Якутия) прокуратура Горного района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на федеральной автомобильной дороге "Вилюй", произошедшего 15 июля, в результате которого погибло три лица, в учреждение здравоохранения в связи с полученными телесными повреждениями, согласно данным оперативных служб, доставлено девять лиц", - информирует пресс-служба.
На 138-м километре федеральной автодороги "Вилюй" произошло лобовое столкновение автомобиля Toyota Hiace с пассажирами и грузового Mitsubishi Canter, в результате которого погибли три человека, девять попали в больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
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