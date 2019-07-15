Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом в Якутии

ДТП на автодороге "Вилюй" в Якутии

© Фото : ГИБДД РФ ДТП на автодороге "Вилюй" в Якутии

ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Прокуратура в Якутии проводит проверку обеспечения безопасности пассажирских перевозок после ДТП на федеральной автомобильной дороге "Вилюй", в которой погибли три человека, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"По поручению прокуратуры Республики Саха (Якутия) прокуратура Горного района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на федеральной автомобильной дороге "Вилюй", произошедшего 15 июля, в результате которого погибло три лица, в учреждение здравоохранения в связи с полученными телесными повреждениями, согласно данным оперативных служб, доставлено девять лиц", - информирует пресс-служба.