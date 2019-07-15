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РИА Новости

МИД призвал желающих посетить Южную Корею туристов изучать законодательство

Вчера, 12:28
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© AFP 2019 / Jung Yeon-jeТуристы делают селфи во время 21-го Поренского фестиваля грязи на пляже Тэчхон, Южная Корея
Туристы делают селфи во время 21-го Поренского фестиваля грязи на пляже Тэчхон, Южная Корея
© AFP 2019 / Jung Yeon-je
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Консульский департамент МИД РФ на фоне недопуска группы россиян в Южную Корею напомнил о необходимости соблюдать миграционное законодательство и изучать положения законов.
Ранее сообщалось, что 26 российских граждан, прибывших в ночь с 13 на 14 июля в Республику Корея рейсами авиакомпании S7, при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить цель своего приезда. По этой причине иммиграционная служба Кореи отказала им во въезде в страну в соответствии со статьей 8 соглашения между РФ и Республикой Корея о взаимной отмене визовых требований. Советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин сообщил РИА Новости, что причиной депортации стало несоблюдение требований по необходимым документам, включая обратные билеты и подтверждение брони гостиниц – эти люди не смогли подтвердить туристическую цель своего приезда.
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"В очередной раз призываем граждан, планирующих посетить #РеспубликуКорея, изучить положения миграционного законодательства указанного государства и двустороннего соглашения!" - говорится в сообщении консульского департамента МИД России на его странице в Facebook.
Между РФ и Южной Кореей с 2013 года действует соглашение о безвизовом въезде, но оно распространяется только на туристические поездки. Им не могут воспользоваться граждане, которые отправляются на учебу, работу и тому подобное. Это означает, что прибывающие туристы обязаны иметь при себе обратный билет, определенную сумму денег, ваучер на проживание в гостинице или контактные данные представителя принимающей стороны. За последнее время участились случаи отказа въезда граждан РФ в Южную Корею, которые только выдавали себя за туристов.
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