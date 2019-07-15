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РИА Новости

Врио главы Ингушетии навестил в больнице избитую девочку

Вчера, 12:28
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НАЛЬЧИК, 15 июл – РИА Новости. Власти пока не решили вопрос о том, где будет жить после лечения избитая девочка из Ингушетии, но гарантируют, что она будет окружена любовью и заботой, сообщил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг-полицейский имеют своих двоих детей, мальчики переданы в реабилитационный центр.
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что к ней поступают десятки звонков от граждан с вопросами о состоянии избитой девочки, люди спрашивают, как ее можно удочерить.
В понедельник Калиматов навестил девочку в НИИ детской хирургии и травматологии.
"Это исключительный случай на моей памяти, но могу заверить - мы сделаем все, чтобы этот ребенок в дальнейшем жил там, где его будут любить и будут заботиться о нем. Правоохранительные органы предпримут все меры, чтобы виновные были наказаны, а я как врио главы республики буду за этим тщательно следить", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.
Отмечается, что врио главы региона пообщался с девочкой, и на его вопрос, чего бы она сейчас хотела бы, ребенок ответил, что хочет макарон, сока и мороженого. "Калиматов пообещал, что с позволения врачей она в ближайшее время все получит, и пожелал девочке скорейшего выздоровления", - уточняет пресс-служба.
"Девочка сказала, что чувствует себя хорошо, но, конечно, ее состояние остается тяжелым. Лечение должно быть продолжено. И, зная НИИ детской хирургии и травматологии, мы полагаем, что у девочки все будет в порядке. Мы будем уделять постоянное внимание ребенку. Сейчас она может полагаться только на нас и на врачей", - добавил Калиматов.
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