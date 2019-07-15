Глава МИД Узбекистана обсудит 16-23 июля в США вопросы свободы религии

ТАШКЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе визита в США 16-23 июля обсудит вопросы религиозных свобод в республике, сообщил в понедельник узбекистанский МИД.
"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 16-23 июля 2019 года посетит с рабочим визитом США и примет участие во второй министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод", - говорится в сообщении на сайте министерства. Первая конференция состоялась в США в конце июля прошлого года.
В программе визита также предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч, добавили в МИД Узбекистана.
В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом поместил Россию, Узбекистан и Коморские острова в список стран, за которыми нужно наблюдать на предмет соблюдения религиозных свобод. Ранее Узбекистан входил в список стран, "внушающих особую обеспокоенность" в соответствии с законом США 1998 года о международной религиозной свободе. В этот список теперь входят Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Пакистан, Судан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркмения.
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В Узбекистане зарегистрировано свыше 2,2 тысячи религиозных организаций, из которых более 90% являются мусульманскими. Вместе с тем, в республике осуществляют свою деятельность 157 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, одно общество кришнаитов и один буддийский храм.