В подтопленном Октябрьском начали восстановление инфраструктуры

ИРКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Ремонтно-восстановительные работы социальной и инженерной инфраструктуры начали в понедельник в подтопленном во время паводка поселке Октябрьском Иркутской области, сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ РФ.

Руководитель оперативной группы правкомиссии по ликвидации ЧС, первый замминистра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий по поручению вице-премьера РФ Виталия Мутко посетил поселок Октябрьский Чунского района Иркутской области.

"Начались ремонтно-восстановительные работы в школе №2 – подрядная организация приступила к демонтажным работам на первом этаже здания. С 15 июля на объекте будет работать 20 человек. Параллельно ведутся проектные работы, заполняются дефектные ведомости, к 17 июля планируется подготовить смету работ по капитальному ремонту первого блока школы. Также проведено визуальное обследование пристроя школы, где инструментальное обследование пока невозможно из-за застоя воды", - говорится в сообщении.

Ставицкий также посетил местный детский сад, который не подлежит восстановлению. Уточняется, что в поселке уже определена площадка под строительство нового детского сада, в настоящее время решается вопрос о том, каким образом он будет возведен, по типовому проекту или по технологии быстромонтируемых зданий.

Помимо этих объектов также серьезно повреждены здания местного дома культуры и церкви.

"Серьезная проблема в Октябрьском связана с застоем воды на центральных улицах поселка. Для дренажа в настоящее время проложено 400 метров полимерной трубы, работает несколько единиц техники. По поручению Ставицкого глава правительства Иркутской области Руслан Болотов оперативно определил место для организации ближайшего карьера, чтобы восстановить дорожные покрытия в поселке после земляных работ", - отмечается в сообщении.