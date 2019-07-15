В Якутии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Состояние пятерых пострадавших в ДТП на федеральной автодороге "Вилюй" в Якутии врачи центральной районной больницы Горного улуса оценивают как средней тяжести, остальные четверо отпущены домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В понедельник около 11 часов местного времени на 138-м километре федеральной автодороги "Вилюй" произошло лобовое столкновение микроавтобуса Toyota Hiace и грузовика Mitsubishi Canter. Погибли водитель эвакуатора и два пассажира Toyota, девять человек пострадали. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу.

"Состояние людей оценивается как средней тяжести. Пятеро пострадавших доставлены отделение районной больницы Горного улуса на двух машинах скорой помощи, их состояние уточняется. По предварительной оценке медиков, у двух пострадавших черепно-мозговая травма и переломы ребер, еще у двух - переломы ребер, у пятого пострадавшего - ушиб грудной клетки", - рассказали в пресс-службе минздрава.