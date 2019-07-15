Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T12:21Z
https://ria.ru/20190715/1556522151.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Якутии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Вчера, 12:21
235
ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Состояние пятерых пострадавших в ДТП на федеральной автодороге "Вилюй" в Якутии врачи центральной районной больницы Горного улуса оценивают как средней тяжести, остальные четверо отпущены домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В понедельник около 11 часов местного времени на 138-м километре федеральной автодороги "Вилюй" произошло лобовое столкновение микроавтобуса Toyota Hiace и грузовика Mitsubishi Canter. Погибли водитель эвакуатора и два пассажира Toyota, девять человек пострадали. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Состояние людей оценивается как средней тяжести. Пятеро пострадавших доставлены отделение районной больницы Горного улуса на двух машинах скорой помощи, их состояние уточняется. По предварительной оценке медиков, у двух пострадавших черепно-мозговая травма и переломы ребер, еще у двух - переломы ребер, у пятого пострадавшего - ушиб грудной клетки", - рассказали в пресс-службе минздрава.
"Еще четверо с незначительными ушибами добрались до медицинского учреждения самостоятельно. После осмотра и оказания первичной медицинской помощи все четверо отпущены домой", - добавили в ведомстве.
010022
Обсудить 0
ЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
ДТП на автодороге Вилюй в Якутии
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом в Якутии
РИА
Новости
Ливень и штормовой ветер в Москве. Архивное фото
Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
В Росгвардии опровергли гибель сотрудника в машине под Пермью
Охранный периметр исправительной колонии. Архивное фото
Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
Лента
новостей
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
СПЧ рекомендовал создать Нацоператор по выводу из эксплуатации АЭС
Богдана Осипова. Архивное фото
Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Евросоюз продлил санкции против КНДР
Прохожие на улице во время дождя
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы и града
В центре Москвы загорелась кровля двухэтажного здания
В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
Уничтожение санкционной продукции
В России с 2014 года выявили почти три тысячи тонн санкционных продуктов
В подтопленном Октябрьском начали восстановление инфраструктуры
УГИБДД опровергло сообщения о столкновении автобусов в Коми
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Мутко посетил пункт долговременного проживания пострадавших в Приангарье
Для расследования крушения дельталета в Тверской области создали комиссию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
Лента новостейМолния