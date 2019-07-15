В Люберцах задержали 32 мужчин после "сходки" криминальных авторитетов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полиция задержала 32 мужчин после "сходки" криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"В рамках полученной оперативной информации в одном из ресторанов, расположенных в г. Люберцы, пресечена так называемая "сходка" участников уголовно-преступной среды, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей... В ходе проведения операции сотрудниками полиции были задержаны 32 мужчины", - сказала она.
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Сообщается, что на всех мужчин составлены административные протоколы по статье "мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка".