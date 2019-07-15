В Люберцах задержали 32 мужчин после "сходки" криминальных авторитетов

Сотрудники полиции во время задержания участников криминальной сходки в Подмосковье

© ГУ МВД России по Московской области Сотрудники полиции во время задержания участников криминальной сходки в Подмосковье

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полиция задержала 32 мужчин после "сходки" криминальных авторитетов в ресторане в Люберцах, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В рамках полученной оперативной информации в одном из ресторанов, расположенных в г. Люберцы, пресечена так называемая "сходка" участников уголовно-преступной среды, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей... В ходе проведения операции сотрудниками полиции были задержаны 32 мужчины", - сказала она.