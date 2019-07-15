СПЧ рекомендовал создать Нацоператор по выводу из эксплуатации АЭС

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует правительству РФ рассмотреть вопрос о создании Национального оператора по выводу из эксплуатации атомных электростанций, обращению с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами и разработке социально и экологически приемлемых технологий по их долговременной изоляции.
"(Рекомендуется) рассмотреть вопрос о создании Национального оператора по выводу из эксплуатации атомных электростанций, обращению с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами и разработке социально и экологически приемлемых технологий по их долговременной изоляции", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в рекомендациях говорится о необходимости рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции "Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте" (Конвенции Эспо) и Орхусской Конвенции "О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды".