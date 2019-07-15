Россияне отправили более 5,5 тысячи посылок пострадавшим в Приангарье

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россияне с 5 июля отправили более 5,5 тысячи посылок пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщает пресс-служба "Почты России".

"За неделю с начала гуманитарной акции, организованной "Почтой России" и Общественным телевидением России, было отправлено более 30 тонн посылок в адрес пострадавших от наводнения в Иркутской области", — говорится в пресс-релизе.

Наибольшее количество посылок отправили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Челябинской, Ивановской и Тверской областей, а также Татарстана. В посылках направляют в первую очередь средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания.

"Почта России" с 5 июля бесплатно доставляет посылки с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в Иркутской области.