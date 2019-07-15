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РИА Новости

Россияне отправили более 5,5 тысячи посылок пострадавшим в Приангарье

Вчера, 12:15
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россияне с 5 июля отправили более 5,5 тысячи посылок пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщает пресс-служба "Почты России".
"За неделю с начала гуманитарной акции, организованной "Почтой России" и Общественным телевидением России, было отправлено более 30 тонн посылок в адрес пострадавших от наводнения в Иркутской области", — говорится в пресс-релизе.
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Наибольшее количество посылок отправили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Челябинской, Ивановской и Тверской областей, а также Татарстана. В посылках направляют в первую очередь средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания.
"Почта России" с 5 июля бесплатно доставляет посылки с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Она обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России. Штат - около 335 тысяч почтовых работников.
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