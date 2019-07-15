Число зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму достигло 187 человек

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 190 человек зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, следует из сводной таблицы Мосгоризбиркома по состоянию на 13 июля.

"Выдвинуто 426 кандидатов, представили документы на регистрацию: 294, зарегистрировано 187", - говорится в таблице.

Также отмечается, что сняли свою кандидатуру, утратили статус 123 кандидата.

Из данных, опубликованных на сайте городской избирательной комиссии, следует, что в числе зарегистрированных действующие депутаты Мосгордумы: Елена Шувалова, Леонид Зюганов, Евгений Герасимов, Антон Молев, Степан Орлов, а также заместитель председателя Мосгордумы Николай Губенко.

Кроме того, в качестве кандидата в депутаты зарегистрировали самого молодого депутата Госдумы Василия Власова.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отмечал, что комиссия отказала в регистрации девяти кандидатам - двум от партий и семи самовыдвиженцам.

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии 16 июля.