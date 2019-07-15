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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Число зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму достигло 187 человек

Вчера, 12:12
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© Фото : предоставлено Московской городской думойТабличка на здании Московской городской думы
Табличка на здании Московской городской думы
© Фото : предоставлено Московской городской думой
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 190 человек зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, следует из сводной таблицы Мосгоризбиркома по состоянию на 13 июля.
"Выдвинуто 426 кандидатов, представили документы на регистрацию: 294, зарегистрировано 187", - говорится в таблице.
Также отмечается, что сняли свою кандидатуру, утратили статус 123 кандидата.
Из данных, опубликованных на сайте городской избирательной комиссии, следует, что в числе зарегистрированных действующие депутаты Мосгордумы: Елена Шувалова, Леонид Зюганов, Евгений Герасимов, Антон Молев, Степан Орлов, а также заместитель председателя Мосгордумы Николай Губенко.
Кроме того, в качестве кандидата в депутаты зарегистрировали самого молодого депутата Госдумы Василия Власова.
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Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отмечал, что комиссия отказала в регистрации девяти кандидатам - двум от партий и семи самовыдвиженцам.
Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии 16 июля.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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