Китай обеспокоен ситуацией вокруг СВПД

ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Китай крайне обеспокоен напряженностью ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призывает все стороны к сдержанности и слаженным усилиям по реализации сделки, настаивает, чтобы США не препятствовали этому, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

В минувшие выходные прошла встреча лидеров государств и глав правительств ФРГ, Франции и Великобритании. Берлин, Париж и Лондон в общем заявлении выразили обеспокоенность риском развала СВПД под давлением санкций США и из-за решения Ирана не выполнять несколько ключевых положений соглашения. Также отмечается, что Берлин, Париж и Лондон продолжают поддерживать СВПД, но его сохранение зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств.

"В последнее время вокруг иранской ядерной проблемы продолжает сохранятся напряженность, "евротройка" и другие стороны СВПД прикладывают активные дипломатические усилия для продвижения переговоров. Китай в высшей степени озабочен текущей ситуацией, мы поддерживаем тесные контакты с другими сторонами, чтобы снизить уровень напряженности. Мы считаем, что полноценная и эффективная реализация СВПД в соответствии с резолюциями СБ ООН является единственным действенным способом решения иранской ядерной проблемы и снижения существующей напряженности", - заявил дипломат.

Гэн Шуан подчеркнул, что в нынешней ситуации всем сторонам необходимо сохранять спокойствие и сдержанность и попытаться устранить проблему в рамках условий, предусмотренных СВПД.

"Должен отметить, что основной причиной ситуации, в которой мы находимся, является чрезмерное давление США. Мы надеемся, что Вашингтон откажется от неверных действий, будет уважать законные права других сторон, не будет препятствовать реализации сделки, приложит усилия для политико-дипломатического урегулирования", - сказал он.