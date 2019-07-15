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РИА Новости

Китай обеспокоен ситуацией вокруг СВПД

Вчера, 12:12
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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Китай крайне обеспокоен напряженностью ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призывает все стороны к сдержанности и слаженным усилиям по реализации сделки, настаивает, чтобы США не препятствовали этому, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В минувшие выходные прошла встреча лидеров государств и глав правительств ФРГ, Франции и Великобритании. Берлин, Париж и Лондон в общем заявлении выразили обеспокоенность риском развала СВПД под давлением санкций США и из-за решения Ирана не выполнять несколько ключевых положений соглашения. Также отмечается, что Берлин, Париж и Лондон продолжают поддерживать СВПД, но его сохранение зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств.
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"В последнее время вокруг иранской ядерной проблемы продолжает сохранятся напряженность, "евротройка" и другие стороны СВПД прикладывают активные дипломатические усилия для продвижения переговоров. Китай в высшей степени озабочен текущей ситуацией, мы поддерживаем тесные контакты с другими сторонами, чтобы снизить уровень напряженности. Мы считаем, что полноценная и эффективная реализация СВПД в соответствии с резолюциями СБ ООН является единственным действенным способом решения иранской ядерной проблемы и снижения существующей напряженности", - заявил дипломат.
Гэн Шуан подчеркнул, что в нынешней ситуации всем сторонам необходимо сохранять спокойствие и сдержанность и попытаться устранить проблему в рамках условий, предусмотренных СВПД.
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"Должен отметить, что основной причиной ситуации, в которой мы находимся, является чрезмерное давление США. Мы надеемся, что Вашингтон откажется от неверных действий, будет уважать законные права других сторон, не будет препятствовать реализации сделки, приложит усилия для политико-дипломатического урегулирования", - сказал он.
Ровно 4 года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Историческое соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)КитайИранВ мире
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