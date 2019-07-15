Сокуров закроет фонд "Пример интонации"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров сообщил РИА Новости, что принял решение закрыть некоммерческий фонд "Пример интонации" для поддержки режиссеров-дебютантов из-за финансовых трудностей и сложностей с министерством культуры РФ.
"Фонд закрываем, потому что недостаточно средств", - сообщил собеседник агентства.
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По словам Сокурова, кроме нехватки средств на решение прекратить деятельность фонда повлияли и сложности во взаимоотношениях с министерством культуры РФ.
"У меня нет возможности в дальнейшем работать. Я не могу помогать моим молодым коллегам, потому что всячески этому противодействует министерство культуры моей страны", - добавил Сокуров.
РИА Новости обратилось за комментарием в министерство культуры, но пока его не получило.
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации (фонд Александра Сокурова)" создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественным руководителем фонда является Александр Сокуров. Директор фонда — Николай Янкин. В попечительский совет фонда входят советник президента Владимир Толстой, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына, общественный деятель Владимир Смирнов, продюсер Марина Фокина, журналист Константин Шавловский.