Сокуров закроет фонд "Пример интонации"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров сообщил РИА Новости, что принял решение закрыть некоммерческий фонд "Пример интонации" для поддержки режиссеров-дебютантов из-за финансовых трудностей и сложностей с министерством культуры РФ.

"Фонд закрываем, потому что недостаточно средств", - сообщил собеседник агентства.

По словам Сокурова, кроме нехватки средств на решение прекратить деятельность фонда повлияли и сложности во взаимоотношениях с министерством культуры РФ.

"У меня нет возможности в дальнейшем работать. Я не могу помогать моим молодым коллегам, потому что всячески этому противодействует министерство культуры моей страны", - добавил Сокуров.

РИА Новости обратилось за комментарием в министерство культуры, но пока его не получило.