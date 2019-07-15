Омбудсмен Армении передаст Москальковой информацию по делу сестер Хачатурян

ЕРЕВАН, 15 июл – РИА Новости. Омбудсмен Армении Арман Татоян обсудил по телефону с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой дело сестер Хачатурян, договорившись передать ей информацию в рамках него, сообщили в понедельник в пресс-службе омбудсмена.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года: как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.

"Татоян провел с Москальковой телефонную беседу по вопросу прав сестер Хачатурян. Он договорился передать Москальковой связанную с сестрами Хачатурян информацию... чтобы уполномоченный по правам человека РФ изучила... и предприняла шаги в рамках своих полномочий", - говорится в сообщении, размещенном на сайте омбудсмена.