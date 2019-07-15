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РИА Новости

Омбудсмен Армении передаст Москальковой информацию по делу сестер Хачатурян

Вчера, 12:07
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 июл – РИА Новости. Омбудсмен Армении Арман Татоян обсудил по телефону с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой дело сестер Хачатурян, договорившись передать ей информацию в рамках него, сообщили в понедельник в пресс-службе омбудсмена.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года: как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
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"Татоян провел с Москальковой телефонную беседу по вопросу прав сестер Хачатурян. Он договорился передать Москальковой связанную с сестрами Хачатурян информацию... чтобы уполномоченный по правам человека РФ изучила... и предприняла шаги в рамках своих полномочий", - говорится в сообщении, размещенном на сайте омбудсмена.
Адвокаты обвиняемых ранее сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Защита настаивает, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
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"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеАрман ТатоянТатьяна МоскальковаМоскваРоссияПроисшествия
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