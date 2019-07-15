В Подмосковье вместо рекультивации карьера создали нелегальную свалку

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники МВД России совместно с ФСБ пресекли работу нелегального мусорного полигона в Ногинском районе Московской области, свалка работала под "легендой" рекультивации песчаного карьера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что полигон находился на муниципальной земле, арендованной коммерческой организацией под рекультивацию песчаного карьера. Однако злоумышленники за денежное вознаграждение осуществляли складирование и захоронение отходов IV класса опасности", - сообщила официальный представитель МВД России.

Ежедневно на полигоне разгружалось 150 мусоровозов, а работа свалки нанесла ущерба природной среде на сумму свыше 285 миллионов рублей.

"На территории полигона, а также в офисных и жилых помещениях, принадлежащих фигурантам, проведены обыски. Обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, а также карьерная техника, используемая для приема и транспортировки отходов на указанном объекте-погрузчике, экскаватор, каток, шесть самосвалов", - отмечается в сообщении.