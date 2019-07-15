Станция в Крыму выйдет на связь с обсерваторией "Спектр-РГ" в 2020 году

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наземная станция дальней космической связи в Евпатории заработает летом следующего года для приема данных с астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ", выведенной на орбиту 13 июля, заявил руководитель отдела наземных научных комплексов Института космических исследований РАН Владимир Назаров.

"К августу следующего года мы планируем подключить антенну в Евпатории, тоже 70-метровую антенну для приема научной информации", - сказал Назаров в видео , размещенном в YouTube-канале "Научная Россия".

По его словам, в настоящее время в проекте задействованы 12-метровые антенны в Медвежьих Озерах (Московская область) и на Байконуре (Казахстан), а также 64-метровая в Медвежьих Озерах и 70-метровая в Уссурийске (Приморский край).

В апреле заместитель генерального директора НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков сообщил, что станцию в Евпатории восстановят к 2020 году для приема научных данных со "Спектра-РГ" и что без ввода в строй этой станции связь с аппаратом не будет постоянной.

Ракета-носитель "Протон-М" со "Спектром-РГ" была запущена с космодрома Байконур 13 июля в 15.31 мск. Через 10 минут после старта разгонный блок ДМ-03 с обсерваторией отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Выведение "Спектра" на целевую орбиту было осуществлено за счет двух включений двигательной установки ДМ-03.

На сайте Роскосмоса отмечается, что перелёт "Спектра-РГ" в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли) в 1,5 миллионах километрах от Земли займет три месяца. За это время будет проверена работоспособность телескопов обсерватории и пройдут пробные астрофизические наблюдения.

В последующие четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.