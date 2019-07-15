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РИА Новости

Станция в Крыму выйдет на связь с обсерваторией "Спектр-РГ" в 2020 году

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмический аппарат "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур в лаборатории НПО имени Лавочкина
Космический аппарат Спектр-РГ перед отправкой на Байконур в лаборатории НПО имени Лавочкина
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наземная станция дальней космической связи в Евпатории заработает летом следующего года для приема данных с астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ", выведенной на орбиту 13 июля, заявил руководитель отдела наземных научных комплексов Института космических исследований РАН Владимир Назаров.
"К августу следующего года мы планируем подключить антенну в Евпатории, тоже 70-метровую антенну для приема научной информации", - сказал Назаров в видео, размещенном в YouTube-канале "Научная Россия".
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
13 июля, 20:05
Германский космический центр пожелал успехов "Спектру-РГ"
По его словам, в настоящее время в проекте задействованы 12-метровые антенны в Медвежьих Озерах (Московская область) и на Байконуре (Казахстан), а также 64-метровая в Медвежьих Озерах и 70-метровая в Уссурийске (Приморский край).
В апреле заместитель генерального директора НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков сообщил, что станцию в Евпатории восстановят к 2020 году для приема научных данных со "Спектра-РГ" и что без ввода в строй этой станции связь с аппаратом не будет постоянной.
Ракета-носитель "Протон-М" со "Спектром-РГ" была запущена с космодрома Байконур 13 июля в 15.31 мск. Через 10 минут после старта разгонный блок ДМ-03 с обсерваторией отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Выведение "Спектра" на целевую орбиту было осуществлено за счет двух включений двигательной установки ДМ-03.
Транспортировка ракеты-носителя Протон-М на стартовую площадку космодрома Байконур
13 июля, 18:27
В РАН рассказали о задачах российского космического телескопа "Спектр-РГ"
На сайте Роскосмоса отмечается, что перелёт "Спектра-РГ" в рабочую точку Лагранжа L2 (специальная точка пространства, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли) в 1,5 миллионах километрах от Земли займет три месяца. За это время будет проверена работоспособность телескопов обсерватории и пройдут пробные астрофизические наблюдения.
В последующие четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
Запуск ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией Спектр-РГ с космодрома Байконур. 13 июля 2019
13 июля, 20:47
"Много водки": создатели телескопа для "Спектра-РГ" отпраздновали запуск
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
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