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2019-07-15T11:59Z
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РИА Новости

В Росгвардии опровергли гибель сотрудника в машине под Пермью

Вчера, 11:59
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ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Найденный погибшим в закрытом автомобиле в городе Лысьва Пермского края неизвестный мужчина не являлся сотрудником войск национальной гвардии РФ, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
В понедельник информационное агентство "Ura.ru" со ссылкой на информацию в социальных сетях сообщило о том, что в городе Лысьва Пермского края правоохранительные органы нашли погибшего мужчину в форме Росгвардии. По данным издания, неизвестного обнаружили застреленным в закрытом автомобиле.
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В СУСК РФ по Пермскому краю РИА Новости информацию об инциденте частично подтвердили.
"По факту обнаружения тела мужчины в автомобиле, который был закрыт изнутри, проводится доследственная проверка, назначена судебно-следственная экспертиза для установления причины смерти", - пояснили в СК.
В управлении Росгвардии по Пермскому краю агентству уточнили, что найденный мужчина не имел отношения к ведомству, поэтому распространенная в соцсетях информация не соответствует действительности.
"Установлено, что погибший не являлся сотрудником войск национальной гвардии РФ", - подчеркнули в ведомстве.
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