В Росгвардии опровергли гибель сотрудника в машине под Пермью

ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Найденный погибшим в закрытом автомобиле в городе Лысьва Пермского края неизвестный мужчина не являлся сотрудником войск национальной гвардии РФ, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В понедельник информационное агентство " Ura.ru " со ссылкой на информацию в социальных сетях сообщило о том, что в городе Лысьва Пермского края правоохранительные органы нашли погибшего мужчину в форме Росгвардии. По данным издания, неизвестного обнаружили застреленным в закрытом автомобиле.

В СУСК РФ по Пермскому краю РИА Новости информацию об инциденте частично подтвердили.

"По факту обнаружения тела мужчины в автомобиле, который был закрыт изнутри, проводится доследственная проверка, назначена судебно-следственная экспертиза для установления причины смерти", - пояснили в СК.

В управлении Росгвардии по Пермскому краю агентству уточнили, что найденный мужчина не имел отношения к ведомству, поэтому распространенная в соцсетях информация не соответствует действительности.