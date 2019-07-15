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РИА Новости

В Пакистане из-за наводнений погибли более 20 человек

Вчера, 11:57
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли в результате наводнений в регионе Кашмир в Пакистане, вызванных проливными дождями, сообщает агентство Синьхуа.
По словам директора управления государственной службы по борьбе со стихийными бедствиями Саида ур-Рехмана, на которого ссылается агентство, проливные дожди привели к наводнениям ночью на туристическом курорте в долине Нилам, в результате чего были разрушены более 150 домов и две мечети.
Среди погибших два сотрудника службы безопасности, девять местных жителей и еще 11 человек, приехавших в местные мечети на службы.
По данным агентства, еще несколько человек остаются в своих домах в пострадавшем районе, в настоящее время предпринимаются меры по их эвакуации.
Власти уже открыли временные лагеря для размещения местных жителей.
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