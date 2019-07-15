Mail.ru Group назвала объявление о покупке активов "Везет" преждевременным

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Mail.ru Group пока не давала согласия на покупку "Яндекс.Такси" активов группы "Везет", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Mail.ru Group и "Везет" в июне прошлого года заключили соглашение о займе с правом конвертации в акции агрегатора такси. До этого, в апреле 2018-го, интернет-компания впервые вышла на этот рынок, инвестировав в онлайн-сервис такси "Ситимобил" 14 миллионов долларов.

"Яндекс", напротив, идет по пути консолидации. В феврале 2018-го он и Uber завершили объединение бизнесов в компанию MLU B.V.

В понедельник "Яндекс" объявил, что эта компания покупает ПО и колл-центры группы "Везет".

Как заявили в Mail.ru Group, у компании есть право вето в вопросах отчуждения ключевых активов группы компаний "Везет".

"Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие", - заявили в пресс-службе.

В компании сочли заявление "Яндекс.Такси" преждевременным.