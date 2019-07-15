Россиян не пустили в Южную Корею из-за нехватки подтверждающих документов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Несоблюдение требований по необходимым документам, включая обратные билеты и подтверждение брони гостиниц, стало причиной депортации группы российских граждан из Южной Кореи, сообщил РИА Новости советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Ранее сообщалось, что 26 российских граждан, прибывших в ночь с 13 на 14 июля в Республику Корея рейсами авиакомпании S7, при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить цель своего приезда. По этой причине иммиграционная служба Кореи отказала им во въезде в страну в соответствии со статьей 8 соглашения между РФ и Республикой Корея о взаимной отмене визовых требований.

"Причина того, что большую группу россиян не пустили на территорию Южной Кореи, заключается в том, что эти люди не смогли подтвердить туристическую цель своего приезда в страну. Между нашими странами с 2013 года действует соглашение о безвизовом въезде, но оно распространяется только на туристические поездки. Им не могут воспользоваться граждане, которые отправляются на учебу, работу и тому подобное. Это означает, что прибывающие туристы обязаны иметь при себе обратный билет, определенную сумму денег, ваучер на проживание в гостинице или контактные данные представителя принимающей стороны", - сказал собеседник агентства.