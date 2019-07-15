Производитель телепрограмм отозвал иск к Первому каналу на 99 млн рублей

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул компании "Студия Индиго", производящей документальные фильмы и телепрограммы, ее иск о взыскании более 99 миллионов рублей с Первого канала, следует из опубликованного определения суда.

В нем также уточняется, что претензии истца касались задолженности по договору от 3 июля 2009 года. Иск поступил в арбитраж 8 июля.

Компания "Студия Индиго", как сообщает ее сайт, была создана в 2009 году как структурное подразделение холдинга "Красный Квадрат", одного из лидеров по производству телепродукта в России. Всего "Студия Индиго" сняла по заказу Первого канала более 100 программ и фильмов, в том числе программу "Какие наши годы" с Леонидом Парфеновым и Татьяной Арно, фильмы "Наследник любой ценой" о суррогатном материнстве, "Смерть по рецепту" об отечественном фармацевтическом лобби, отмечается на сайте компании.