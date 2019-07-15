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РИА Новости

Производитель телепрограмм отозвал иск к Первому каналу на 99 млн рублей

Вчера, 11:53
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул компании "Студия Индиго", производящей документальные фильмы и телепрограммы, ее иск о взыскании более 99 миллионов рублей с Первого канала, следует из опубликованного определения суда.
"Студия Индиго" посредством электронной связи "Мой арбитр" представило ходатайство об отзыве искового заявления. Суд расценивает данное ходатайство как ходатайство о возвращении заявления", - говорится в определении.
В нем также уточняется, что претензии истца касались задолженности по договору от 3 июля 2009 года. Иск поступил в арбитраж 8 июля.
Компания "Студия Индиго", как сообщает ее сайт, была создана в 2009 году как структурное подразделение холдинга "Красный Квадрат", одного из лидеров по производству телепродукта в России. Всего "Студия Индиго" сняла по заказу Первого канала более 100 программ и фильмов, в том числе программу "Какие наши годы" с Леонидом Парфеновым и Татьяной Арно, фильмы "Наследник любой ценой" о суррогатном материнстве, "Смерть по рецепту" об отечественном фармацевтическом лобби, отмечается на сайте компании.
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Первый канал (телеканал)Общество
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