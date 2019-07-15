В Иркутской области рассмотрят проекты о льготах пострадавшим от паводка

НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Заксобрание Иркутской области в ближайшее время планирует рассмотреть и принять законопроекты о дополнительных мерах поддержки пострадавших от паводка жителей региона, сообщает в понедельник пресс-служба полпредства в СФО.

Ход ликвидации последствий паводка в понедельник в Иркутске обсудили полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.

"Сергей Сокол сообщил о законопроектах, подготовленных депутатами для помощи пострадавшим от наводнения. В их числе инициативы об освобождении жителей подтопленных территорий от платы за электроэнергию, о предоставлении компенсаций за утерянный урожай и гибель домашнего скота, о выделении в первоочередном порядке древесины для строительства домов", - говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты предлагают освободить жителей пострадавших районов от уплаты налога на транспорт за 2018-2019 годы, а предпринимателей, чье имущество пострадало, – от налога имущество организаций и транспортного налога за 2019 год.

Внеочередная сессия областного парламента, в рамках которой планируется рассмотреть часть названных инициатив, состоится уже во вторник, 16 июля.