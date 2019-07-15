В Иркутской области рассмотрят проекты о льготах пострадавшим от паводка

НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Заксобрание Иркутской области в ближайшее время планирует рассмотреть и принять законопроекты о дополнительных мерах поддержки пострадавших от паводка жителей региона, сообщает в понедельник пресс-служба полпредства в СФО.
Ход ликвидации последствий паводка в понедельник в Иркутске обсудили полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.
"Сергей Сокол сообщил о законопроектах, подготовленных депутатами для помощи пострадавшим от наводнения. В их числе инициативы об освобождении жителей подтопленных территорий от платы за электроэнергию, о предоставлении компенсаций за утерянный урожай и гибель домашнего скота, о выделении в первоочередном порядке древесины для строительства домов", - говорится в сообщении.
Кроме того, депутаты предлагают освободить жителей пострадавших районов от уплаты налога на транспорт за 2018-2019 годы, а предпринимателей, чье имущество пострадало, – от налога имущество организаций и транспортного налога за 2019 год.
Внеочередная сессия областного парламента, в рамках которой планируется рассмотреть часть названных инициатив, состоится уже во вторник, 16 июля.
Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушены 11 мостов, размыты 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры. От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.