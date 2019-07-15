Москалькова и Денисова обсудят помощь 32 россиянам, задержанным на Украине

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Судьбу и помощь 32 россиянам, задержанным на Украине, обсудят на встрече уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова.

В понедельник Подольский районный суд Киева рассмотрит дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать его на судебном заседании. До суда у нее назначена встреча с Денисовой.

"Там (на встрече) будут подниматься вопросы о судьбе, состоянии здоровья и гуманитарной составляющей, касающейся граждан России, которые находятся под стражей на территории Украины. Всего у меня список на 32 человека, которые находятся сейчас под стражей, чтобы сверить возможности оказания помощи этим людям", - сказала Москалькова РИА Новости.

Среди дел россиян из списка для обсуждения с Денисовой российский омбудсмен назвала дела Александра Баранова и Максима Одинцова, военнослужащих, задержанных два года назад на границе и осужденных за измену родине, Алексея Седикова, перенесшего недавно операцию на колене и требующего медицинской помощи, Виктора Агеева, отбывающего длительный срок в СИЗО Харькова за незаконное обращение с оружием.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.