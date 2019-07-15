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РИА Новости

Москалькова и Денисова обсудят помощь 32 россиянам, задержанным на Украине

Вчера, 11:50
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Судьбу и помощь 32 россиянам, задержанным на Украине, обсудят на встрече уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова.
В понедельник Подольский районный суд Киева рассмотрит дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать его на судебном заседании. До суда у нее назначена встреча с Денисовой.
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"Там (на встрече) будут подниматься вопросы о судьбе, состоянии здоровья и гуманитарной составляющей, касающейся граждан России, которые находятся под стражей на территории Украины. Всего у меня список на 32 человека, которые находятся сейчас под стражей, чтобы сверить возможности оказания помощи этим людям", - сказала Москалькова РИА Новости.
Среди дел россиян из списка для обсуждения с Денисовой российский омбудсмен назвала дела Александра Баранова и Максима Одинцова, военнослужащих, задержанных два года назад на границе и осужденных за измену родине, Алексея Седикова, перенесшего недавно операцию на колене и требующего медицинской помощи, Виктора Агеева, отбывающего длительный срок в СИЗО Харькова за незаконное обращение с оружием.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Людмила ДенисоваТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
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