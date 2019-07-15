В центре Биробиджана поймали метровую гадюку

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Метровую змею, предположительно гадюку, отловили спасатели в центре Биробиджана на площади Ленина, пресмыкающееся вывезли за город и отпустили в лесу, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

"В службу спасения позвонили очевидцы с сообщением о том, что в районе площади имени Ленина в Биробиджане находится змея. На вызов немедленно выехал расчет спасателей. Профессионалы с помощью удавки отловили метровое пресмыкающееся", - рассказали в пресс-службе.

По предположению спасателей, отловленная змея была гадюкой.