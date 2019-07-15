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РИА Новости

В центре Биробиджана поймали метровую гадюку

Вчера, 11:49
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Метровую змею, предположительно гадюку, отловили спасатели в центре Биробиджана на площади Ленина, пресмыкающееся вывезли за город и отпустили в лесу, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.
"В службу спасения позвонили очевидцы с сообщением о том, что в районе площади имени Ленина в Биробиджане находится змея. На вызов немедленно выехал расчет спасателей. Профессионалы с помощью удавки отловили метровое пресмыкающееся", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной области Спасатели МЧС отловили гадюку в центре Биробиджана. 15 июля 2019
Спасатели МЧС отловили гадюку в центре Биробиджана. 15 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
Спасатели МЧС отловили гадюку в центре Биробиджана. 15 июля 2019
По предположению спасателей, отловленная змея была гадюкой.
Ее яд, отметили в МЧС, может навредить человеку, но не является смертельно опасным. После укуса этой змеи надо отказаться от алкоголя и пить побольше воды, она поможет быстрее вывести токсины из организма.
Обыкновенная медянка
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