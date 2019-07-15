В Челябинской области женщина получила срок за смерть сына-инвалида

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл - РИА Новости. Суд назначил один год лишения свободы условно жительнице Челябинской области, по чьей вине при пожаре от затопленной печи погиб ребенок-инвалид, которого она оставила дома одного, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным суда, женщина в октябре 2018 года растопила печь и, оставив дома одного четырехлетнего сына-инвалида, ушла к родственникам. Пока ее не было, в доме произошел пожар от растопленной печи, и спавший на диване ребенок погиб от скопления угарного газа.

"Еткульским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы одного из населенных пунктов Еткульского района... Суд согласился с доводами государственного обвинителя о виновности молодой матери и назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год", - говорится в сообщении.