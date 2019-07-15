В Архангельске двух 16-летних девушек заподозрили в убийстве знакомой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Две девушки возрастом 16 лет, подозреваемые в убийстве 17-летней знакомой, заключены под стражу в Архангельске, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

"В городе Архангельске прохожими обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти… По подозрению в совершении преступления задержаны две 16-летние знакомые потерпевшей", - сказано в сообщении.

По версии следствия, днем 29 июня между девушками произошел конфликт. Одна из подозреваемых ударила девушку бутылкой по голове, изрезала осколками ей лицо, после чего задушила. Ее подельница держала жертву и передала подруге бутылку для нанесения ударов, отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемые заключены под стражу.