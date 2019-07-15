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РИА Новости

В Архангельске двух 16-летних девушек заподозрили в убийстве знакомой

Вчера, 11:43
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Две девушки возрастом 16 лет, подозреваемые в убийстве 17-летней знакомой, заключены под стражу в Архангельске, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"В городе Архангельске прохожими обнаружено тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти… По подозрению в совершении преступления задержаны две 16-летние знакомые потерпевшей", - сказано в сообщении.
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По версии следствия, днем 29 июня между девушками произошел конфликт. Одна из подозреваемых ударила девушку бутылкой по голове, изрезала осколками ей лицо, после чего задушила. Ее подельница держала жертву и передала подруге бутылку для нанесения ударов, отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемые заключены под стражу.
"В ходе допросов они подробно рассказали об обстоятельствах причинения телесных повреждений, объяснив свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их мнению, вела себя заносчиво", - сказано в сообщении.
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