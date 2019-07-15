На границе с Крымом задержали двух объявленных в розыск украинцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

"При въезде в Крым пограничниками выявлены двое граждан, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск. Оба задержанных установленным порядком переданы в правоохранительные органы для последующей их отправки инициаторам розыска", - говорится в сообщении.

Оба гражданина Украины пытались попасть в Крым через пункт пропуска Армянск.

В частности, был задержан гражданин Украины 1991 года рождения, который находился в межгосударственном розыске. Дополнительная проверка показала, что мужчина осужден на территории Молдавии за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения.