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РИА Новости

На границе с Крымом задержали двух объявленных в розыск украинцев

Вчера, 11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
"При въезде в Крым пограничниками выявлены двое граждан, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск. Оба задержанных установленным порядком переданы в правоохранительные органы для последующей их отправки инициаторам розыска", - говорится в сообщении.
19 июня, 11:45
В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
Оба гражданина Украины пытались попасть в Крым через пункт пропуска Армянск.
В частности, был задержан гражданин Украины 1991 года рождения, который находился в межгосударственном розыске. Дополнительная проверка показала, что мужчина осужден на территории Молдавии за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Во втором случае речь идет о гражданине Украины 1985 года рождения, который подозревается в совершении убийства на территории Крыма.
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ФСБ РФКрымПроисшествия
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