Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T12:13Z
https://ria.ru/20190715/1556518931.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155653/94/1556539412_0:0:3079:1731_1036x0_80_0_0_134fc3023d4c10717fc5cb2e82874862.jpg
РИА Новости
Культура

Стас Пьеха рассказал, кто испортил его номер в шоу "Три аккорда"

Вчера, 12:13
54335
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Певец Стас Пьеха рассказал в инстаграме, что его номер в последнем выпуске музыкального телешоу "Три аккорда" был испорчен неудачным монтажом.
Артист выступил с песней "Думы окаянные". По его словам, монтажеры нарушили драматургию номера, которую он вместе с режиссером тщательно выстраивал.

"В эфире прозвучала концовка песни, затем ее середина, и снова идентичная концовка… Получилась ломаная музыка и драматургия", — пояснил Пьеха.

Подписчики поддержали расстроенного музыканта, написав, что, несмотря на технические ляпы, выступление им очень понравилось: "душевное исполнение", "до мурашек".
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров в Государственной Думе России
8 июля, 16:15
Шнуров стал ведущим шоу "Форт Боярд"
2622411968
КультураМузыкаНовости культурыСтас Пьеха
Рекомендуем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото
Исследование показало, в чьих руках сосредоточен российский частный капитал
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Лента
новостей
Оперная певица Анна Нетребко выступает на концерте Оперный бал
Анна Нетребко эпатажно выступила в мини-юбке
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Полная Луна сфотографирована с МКС астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом
Глава НАСА объяснил, почему американцев все еще нет на Луне и Марсе
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Московская городская избирательная комиссия
Избирком назвал причины отказа в регистрации Соболь кандидатом в Мосгордуму
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Москвичам сократят срок прохождения бесплатной диспансеризации до 1,5 часов
Россиянам готовят дополнительный выходной, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко
Фестиваль Старательский фарт
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
Бойцы группы Альфа
Ветеран группы сообщил об увольнении командира "Альфы"
Каменная волна Аризоны
Ученые раскрыли тайну появления "подземного океана" в недрах Земли
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента новостейМолния