Стас Пьеха рассказал, кто испортил его номер в шоу "Три аккорда"

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Певец Стас Пьеха рассказал в инстаграме, что его номер в последнем выпуске музыкального телешоу "Три аккорда" был испорчен неудачным монтажом.
Артист выступил с песней "Думы окаянные". По его словам, монтажеры нарушили драматургию номера, которую он вместе с режиссером тщательно выстраивал.
"В эфире прозвучала концовка песни, затем ее середина, и снова идентичная концовка… Получилась ломаная музыка и драматургия", — пояснил Пьеха.
Подписчики поддержали расстроенного музыканта, написав, что, несмотря на технические ляпы, выступление им очень понравилось: "душевное исполнение", "до мурашек".
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